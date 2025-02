GCC Pokémon Pocket e gli scambi tanto criticati: gli sviluppatori rispondono alle polemiche dei giocatori

Le varie limitazioni corrispondono alla necessità di adottare dei sistemi di sicurezza che impediscano di "truccare" il gioco in qualche maniera, magari utilizzando account multipli o sistemi simili, tuttavia, il team sta prendendo in considerazione alcuni cambiamenti da effettuare per rendere più semplice e meno dispendioso il processo.

Come abbiamo visto, GCC Pokémon Pocket ora consente gli scambi di carte tra i giocatori , ma la soluzione adottata dal gioco non ha soddisfatto gli utenti, molti dei quali hanno scatenato polemiche sul sistema : gli sviluppatori Creatures Inc. hanno allora deciso di rispondere alle critiche .

Il lungo messaggio di risposta dagli sviluppatori

GCC Pokémon Pocket ha ricevuto la nuova funzionalità di scambio il giorno 29 gennaio, praticamente 24 ore prima del lancio della nuova espansione Scontro Spaziotemporale.

Il messaggio degli sviluppatori di GCC Pokémon Pocket in risposta alle critiche sugli scambi

L'uso della nuova e attesa funzionalità è però sottoposto a diverse limitazioni e un sistema economico che molti utenti hanno definito praticamente "predatorio", considerando l'alto costo legato alle carte più rare.

"Fin dalla prima iterazione della funzione di scambio lanciata pochi giorni fa, abbiamo ricevuto molti commenti, grazie a tutti per aver condiviso i vostri feedback", hanno scritto gli sviluppatori di Creatures Inc. e The Pokémon Company nel messaggio pubblico.

"Gli oggetti richiesti e le restrizioni implementate per la funzionalità di scambio sono state progettate per prevenire l'abuso da parte di bot e altre azioni proibite come l'uso di account multipli. Il nostro obiettivo era di bilanciare il gioco mantenendo comunque un ambiente equo per tutti i giocatori, e preservando il divertimento di raccogliere le carte che sta alla base dell'esperienza di GCC Pokémon Pocket.

In ogni caso, grazie ai vostri feedback, abbiamo capito che alcune restrizioni poste stanno impedendo ai giocatori di godersi semplicemente la caratteristica per come era intesa. Stiamo attivamente studiando nuovi modi per migliorare la caratteristica, in modo da rispondere a queste preoccupazioni.

Andando avanti, pianifichiamo anche di offrire vari modi per ottenere monete di scambio, inclusa anche la possibilità di riceverle attraverso eventi speciali. Come sempre, grazie per essere parte della community di GCC Pokémon Pocket".

Sembra dunque che il team stia comunque pensando a qualche variazione da applicare al sistema di scambio in modo da renderlo più equo, intanto attraverso una maggiore distribuzione degli oggetti necessari per effettuarlo, in attesa di capire se anche la valutazione della quantità di carte da scartare possa essere aggiustata.