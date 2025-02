Netflix svela data di uscita, video e sigla di apertura dell'anime di Devil May Cry

La scelta musicale è piuttosto inusuale ma farà la felicità degli appassionati di cross-over o "nu metal": riprendendo forse i trend che imperversavano all'epoca dei primi capitoli della serie videoludica, la canzone usata come sigla è "Rollin'" dei Limp Bizkit , celebre pezzo della band di Jacksonville datato 2000.

Il video d'apertura adotta un particolare stile che riprende la caratterizzazione dell'anime ma con un montaggio ovviamente più ritmato, incentrato sulla canzone di sottofondo e con un utilizzo molto marcato dei colori e dei contrasti in maniera da creare un certo impatto.

Devil May Cry sta per diventare una serie animata su Netflix , e la compagnia ha pubblicato in queste ore il video con la sigla di apertura e la data di uscita dell'anime, svelando lo stile grafico e anche la canzone utilizzata per introdurre i vari episodi.

Keep rollin', rollin', rollin', rollin'

La commistione tra elementi grafici e musica è peraltro azzeccata, e Rollin' si rivela davvero una sigla adatta allo scopo, dando al tutto uno stile perfettamente in linea con lo spirito di Devil May Cry, almeno per quanto riguarda l'anime.

A questo punto, attendiamo l'uscita della serie animata su Netflix, fissata per il 3 aprile 2025, come viene riferito proprio alla fine del video riportato qui sopra.

La serie animata di Devil May Cry è diretta da Ada Shankar, responsabile anche dell'apprezzato adattamento di Castlevania, prodotto sempre da Netflix, mentre lo sceneggiatore principale è Alex Larsen, con lo Studio Mir alla produzione dell'anime vero e proprio.

La serie è composta da otto episodi e verranno messi tutti a disposizione nello stesso giorno, il 3 aprile, dunque senza pubblicazione dilazionata a distanza di settimane. In precedenza, avevamo visto un trailer pieno d'azione per l'anime in questione.