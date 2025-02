Svelati i requisiti di sistema per PC di Killng Floor 3

Dopo aver annunciato la data di uscita e l'arrivo di una closed beta, il team di Tripware Interactive hanno svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC di Killing Floor 3, che abbiamo riportato qui sotto.

Per raggiungere il target minimo basta la diffusissima GTX 1060 o una RX 480 accompagnata da un Ryzen 5 2600 o un i7-4790. Per i raccomandati invece si fa un bel balzo, seppur non parliamo di nulla di particolarmente esoso, dato che viene suggerita una RTX 3060 o RX 6750 XT accompagnati da un processore Ryzen 7 7700X o o i7 9700K. Purtroppo al momento non sono stati indicati i target di risoluzione, framerate e impostazioni grafiche per questi requisiti.