Square Enix svela il grande sforzo per realizzare la versione PC di Final Fantasy 7 Rebirth

Il gioco ad esempio utilizza Nvidia DLSS , un elemento importante per Square Enix. "Negli ultimi anni abbiamo visto una tecnologia simile incorporata nelle console e nelle piattaforme PC, come la tecnologia di upscaling nota come PSSR sulla PS5. Credo che questo tipo di upscaling diventerà uno standard anche sulle console", osserva il regista. "Le persone stanno ora prestando attenzione alla tecnologia di generazione di fotogrammi DLSS FG sugli ambienti PC, quindi penso che dobbiamo continuare a tenere d'occhio i futuri sviluppi del mercato".

Il lavoro di Square Enix per Final Fantasy 7 Rebirth su PC

"Abbiamo fissato la compatibilità con Steam Deck come uno dei nostri obiettivi per il porting di FF7 Rebirth su PC e ci siamo assicurati che il gioco girasse stabilmente su di esso utilizzando le impostazioni grafiche di livello minimo", dice Hamaguchi, affermando anche che la quota di mercato dei dispositivi Steam Deck è "significativa".

"Per essere sicuri di poter offrire un buon livello di qualità visiva anche su macchine con specifiche relativamente basse, abbiamo rielaborato completamente la riduzione LOD per la modellazione dello sfondo. Il processo di riduzione consiste nel ridurre il numero totale di poligoni mantenendo la forma originale dei modelli.

"Il modo generale per farlo è utilizzare strumenti di riduzione come Simplygon per ridurre automaticamente il numero di poligoni. Tuttavia, dovevamo ridurre ulteriormente il numero di poligoni negli sfondi per garantire un funzionamento stabile anche su PC con specifiche inferiori e l'elaborazione automatica della riduzione è limitata nella capacità di mantenere la qualità della forma quando si arriva a tanto."

"Per risolvere questo problema, abbiamo identificato le aree in cui i risultati dell'elaborazione automatica della riduzione non erano all'altezza dei nostri standard e siamo tornati a regolare gli asset a mano in quei casi. Questo ha comportato il controllo di un'enorme quantità di asset diversi e quindi ha richiesto un tempo significativo, ma ritengo che abbiamo raggiunto il giusto equilibrio tra automazione e lavoro manuale. Sono molto soddisfatto di aver ottenuto la conferma di Steam Deck Verified da parte di Valve".

"Con il porting per PC di FF7 Remake, non eravamo in grado di offrire opzioni grafiche che si adattassero alle diverse specifiche hardware dei giocatori, quindi per Rebirth abbiamo deciso di modificare le impostazioni di rendering del gioco in un sistema più flessibile che tenesse conto dei requisiti della versione per PC fin dall'inizio", rivela.

"Il team di sviluppo ha acquisito una buona quantità di conoscenze per la creazione di opzioni grafiche flessibili che si adattano a diversi ambienti hardware dopo aver realizzato la versione PC di FF7 Rebirth", continua. "Sono sicuro che questo ci sarà molto utile nello sviluppo del terzo gioco della trilogia".

