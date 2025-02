Civilization 7 ha ricevuto una prima patch che migliora vari aspetti: IA, combattimenti, mappe e altro

Manca ancora una settimana alla data di uscita di Sid Meier's Civilization 7, ma il nuovo e atteso strategico di Firaxis ha già ricevuto un primo aggiornamento, e sembra anche decisamente sostanzioso, andando a migliorare numerosi aspetti del gioco.

La patch 1.0.1 aggiusta diversi problemi che potrebbero essere stati rilevati in sede di recensione, visto che queste sono state effettuate su una versione non ancora aggiornata, dunque si tratta di un aggiornamento in grado di modificare sostanzialmente alcuni aspetti del gioco.

Il nuovo capitolo della storica serie di strategici 4X presenta diverse evoluzioni sulla formula classica, in particolare per quanto riguarda il combattimento e il sistema delle ere che rendono la dinamica un po' diversa da quella classica, anche se le fondamenta sono chiaramente quelle note, come abbiamo riferito anche nella nostra recensione di Civilization 7.