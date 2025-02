Final Fantasy 7 Rebirth è in sconto per Steam su Instant Gaming: il GDR sta avendo successo

Se siete in cerca di Final Fantasy 7 Rebirth in versione Steam a un prezzo valido, non dovreste guardare oltre perché Instant Gaming ha reso disponibile una offerta. Il prezzo è 47,45€ rispetto al prezzo consigliato di 70€. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo indicato calcola già l'IVA, mentre il prezzo che vedrete nella pagina di Instant Gaming è più basso poiché non calcola ancora l'IVA, che sarà mostrata solo al momento del pagamento.