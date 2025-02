Kingdom Come: Deliverance 2 è partito alla grande su Steam, vediamo i primi numeri

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2, saprete che ci troviamo di fronte a "un'esperienza come nessun'altra, in grado di occuparvi per cinquanta grasse ore, oltretutto facilmente estendibili a duecento", riuscendo però a tenervi sempre incollati allo schermo.

I numeri di Kingdom Come: Deliverance 2 su Steam

Esattamente come il primo capitolo, il sequel vanta un importante focus sul realismo, che però stavolta viene accompagnato da un'accessibilità profondamente migliorata e da un gameplay ancora più solido e convincente nelle sue tante meccaniche.

A ben vedere, uno dei pochi limiti di questa produzione risiede in un bilanciamento della difficoltà che sembra orientato al ribasso, incapace di fornire una sfida davvero interessante per gli utenti esperti, ma a quanto pare un aggiornamento potrebbe presto sistemare le cose.