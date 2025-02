PS6 senza lettore ottico? Forse dovreste abituarvi all'idea già da ora

Una domanda che in molti si pongono è se PS6 avrà o meno un lettore ottico . Sappiamo bene che i grandi produttori di console desiderano far diminuire il più possibile le vendite fisiche e, negli anni, ci sono riusciti. Anche su PS5 e Xbox Series X|S oramai le vendite sono soprattutto digitali, ma certamente non del tutto. Con PS6, Sony sarà forse in grado di fare il salto definitivo è annullare quasi del tutto quella "resistenza videoludica" che ancora battaglia accumulando scatole e dischi?

PlayStation 6 è ancora lontana (o almeno speriamo, c'è gente che sta pagando le rate di PS5 Pro, dategli il tempo di godersela), ma è impossibile non pensarci almeno un pochino. Sicuramente Sony si sta già dedicando a tale piattaforma, decidendo una serie di elementi fondamentali per definire il tipo di prodotto che venderà.

PS6 senza lettore ottico? Difficile, ma...

Dell'argomento ha parlato anche Shawn Layden, ex-CEO della divisione americana di PlayStation, in una intervista. In breve, il suo punto di vista è che per il momento Sony non può permettersi di distribuire una nuova generazione completamente digitale, perché è una piattaforma che ha successo in tutto il mondo, anche in regioni dove le connessioni internet non sono particolarmente veloci. Con un punto di vista molto americano, Layden pensa anche ai militari che girano per il mondo e si portano dietro la console e hanno bisogno di un lettore poiché spesso non hanno accesso a una rete adeguata. Lo stesso si può dire degli atleti.

Shawn Layden

Noi aggiungiamo anche che la maggior parte dei videogiocatori di PS5 dispone di una versione con lettore ottico. Poco conta che poi buona parte delle vendite avvenga in digitale: molti utenti possiedono almeno qualche disco e l'idea di una PS6 senza lettore ottico potrebbe far storcere il naso. Significherebbe non poter vendere la propria PS5, poiché sarebbe l'unico modo per poter avere ancora accesso a quei giochi. Per molti utenti vendere la vecchia generazione per poter risparmiare al lancio della successiva è un ottimo modo per acquistare immediatamente la nuova console.

Sony ha sicuramente bisogno di attirare più giocatori possibili sin dal lancio sulla nuova generazione, quindi deve rimuovere il più possibile l'attrito nel farlo. Al tempo stesso, è ovvio che voglia spostare quante più persone verso il digitale. Un modo per ottenere entrambe le cose, però, c'è e lo ha già sfruttato: fare come con PS5 Pro.

Come altri, anche noi pensiamo che la soluzione "migliore" (per Sony, si intende) sarebbe vendere sin dal lancio una sola versione di PS6, ovvero senza lettore ma con la possibilità di acquistarlo a parte. PlayStation può affermare che in questo modo tiene il prezzo più basso possibile (4 the players!) per il modello base ma dando comunque la possibilità agli "harcore gamers" di ottenere il lettore. Il fatto che il lettore costerà uno sproposito, che sarà quasi introvabile e che per un primo periodo sarà monopolizzato dai bagarini sarà solo una coincidenza.

In questo modo Sony potrebbe affermare di aver dato la possibilità ai giocatori di avere una PS6 con lettore, ben sapendo che molti non vorranno spendere extra o non riusciranno a trovare un lettore, arrendendosi così alla necessità di usare una console solo digitale. Con PS7, infine, la console non avrà più un lettore ottico. Se poi le tariffe di Trump colpiranno veramente, c'è il rischio che molti produttori americani decidano di produrre sempre meno versioni fisiche dei videogiochi.