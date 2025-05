FromSoftware spiega perché Elden Ring Nightreign non supporta squadre da due giocatori

Precisamente, è possibile giocare da soli oppure in squadre da tre. La "via di mezzo", ovvero giocare a coppie, non è permessa... per quale motivo? La risposta è ora arrivata e in realtà non è molto incoraggiante.

Elden Ring Nightreign - il nuovo titolo di FromSoftware - è un videogioco d'azione multigiocatore , che però può essere giocato anche in solitaria. Non è un GDR a mappa aperta come il principale, ma un titolo a "match", che iniziano e finiscono nell'arco di massimo 45 minuti. Si entra nella partita, si cerca di sopravvivere il più a lungo possibile con l'aiuto dei compagni e si ottengono alla fine delle ricompense a seconda di quanto a lungo si ha resistito (o in caso di vittoria, ovviamente).

Il motivo per cui Elden Ring Nightreign non funziona a due giocatori

Il direttore del gioco Junya Ishizaki ha dichiarato a IGN USA che FromSoftware ha semplicemente "trascurato" questa possibilità durante lo sviluppo. "Ci dispiace molto per questo", ha dichiarato.

Ishizaki ha spiegato che Nightreign è bilanciato in modo da poter essere giocato da soli o in gruppi di tre. Dato che FromSoftware ha dedicato così tanto tempo e attenzione al tentativo di creare un'esperienza di gioco in solitaria e in cooperativa a tre giocatori, la cooperativa a due giocatori non è stata presa in considerazione.

"Nel dedicare tutti i nostri sforzi a quell'aspetto, abbiamo un po' trascurato l'aspetto del gioco a due", ha detto Ishizaki che ha anche spiegato che la modalità cooperativa a due giocatori è "qualcosa che stiamo valutando e prendendo in considerazione" per un aggiornamento post-lancio. Tuttavia, non è stato confermato nulla.

Elden Ring Nightreign verrà pubblicato il 30 maggio per PlayStation, Xbox e PC. Potete fare la prenotazione per PC Steam in sconto ora.