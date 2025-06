Honor Magic Pad 2: offerta lampo sul tablet da 12,3", processore Snapdragon e batteria infinita

Honor Magic Pad 2 è attualmente in offerta su Amazon, è disponibile una promozione lampo con uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto di 422,75€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box qui in basso: Honor Magic Pad 2 è un tablet che si presenta con un design ultra-sottile, grazie al suo spessore da 5,8 millimetri e un peso che si attesta sui 555 grammi ; dunque molto comodo e leggero da tenere in mano. Il display è un OLED da 12.3" con una risoluzione 3K e un refresh rate da 144Hz con una luminosità di picco da 1.600 nits.

Honor Magic Pad 2: SoC Snapdragon e batteria al top

Honor Magic Pad 2, sotto la scocca, monta il SoC Snapdragon 8s Gen 3 che garantisce un ottimo multitasking e la capacità di far girare velocemente e in maniera fluida tutte le app dedicate allo svago, al gaming e alla fruizione di contenuti in streaming ma anche per delle attività lavorative.

In termini di autonomia, è disponibile una batteria con una cella da 10.050mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W. Per quanto concerne, infine, il comparto fotografico, segnaliamo la presenza, sul retro, di una fotocamera principale da 13 MP e, sul fronte, di una fotocamera anteriore da 9 MP che riesce a garantire comunque una buona resa delle immagini per le videochiamate.