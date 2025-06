Xbox Game Pass perderà otto giochi a metà giugno, tra i quali alcuni indie interessanti

Come spesso capita, l'app ha anticipato dunque la comunicazione da parte di Microsoft fornendo l'informazione in questione attraverso la sezione "presto non più disponibili su Game Pass", che in queste ore segnala la prossima uscita di scena di otto giochi dal catalogo.

Siamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima parte del mese ma intanto abbiamo già la comunicazione sugli otto giochi che lasceranno il catalogo a metà giugno , visibili attraverso l'aggiornamento pubblicato dall' app ufficiale .

La lista dei giochi che lasceranno Game Pass a metà giugno

Solitamente, la comunicazione sui giochi che verranno rimossi anticipa di poco l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo, che dunque dovrebbe arrivare questa settimana e forse già domani, martedì 3 giugno.

Vediamo dunque la lista dei giochi che lasceranno Game Pass il 15 giugno 2025:

Depersonalization - PC

Dordogne - Xbox, PC, Cloud

Hypnospace Outlaw - Xbox, PC, Cloud

Isonzo - Xbox, PC, Cloud

Keplerth - PC

My Time at Sandrock - Xbox, PC, Cloud

My Time ad Sandrock Online - Xbox, PC, Cloud

Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends - Xbox, PC, Cloud

Come da tradizione, i giochi possono essere anche acquistati attualmente con lo sconto del 20% riservato ai titoli che fanno parte del catalogo Game Pass, dunque nel caso siate interessati potete sfruttare questa promozione fino a metà giugno.

Rimaniamo dunque in attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi in arrivo nella prima parte di giugno su Game Pass, che potrebbe avvenire già domani, 3 giugno, ma che potrebbe forse anche essere spostato al fine settimana, considerando la presenza dell'Xbox Games Showcase 2025.

In ogni caso, al momento ci sono già otto giochi confermati in arrivo questo mese, che dovrebbero contribuire a mantenere il saldo dei titoli alquanto in attivo, in attesa di vedere la panoramica completa per quanto riguarda questo giugno. Si prospetta comunque una settimana davvero molto interessante sul fronte Xbox.