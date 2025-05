X: in fase di test una nuova esperienza Chat, si va verso i pagamenti in app

X, precedentemente noto come Twitter, è spesso al centro di numerose modifiche, update e aggiornamenti che puntano a cambiare l'esperienza degli utenti tentando di raggiungere quella forma di ecosistema che Elon Musk, nel momento della sua acquisizione, aveva immaginato come un vero e proprio hub, un'applicazione in cui poter fare tutto.

Le ultime novità, in termini proprio di update e aggiornamenti, riguardano il sistema di messaggistica dell'app che punta a rinnovarsi con una nuova "esperienza" definita - in maniera un po' generica - "Chat". Questo nuovo sistema porrà al centro dell'attenzione la crittografia, il che lascia intendere che questa funzionalità farà da apripista al sistema di pagamento in app.