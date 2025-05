I giochi tripla A a 90 euro aprono grandi opportunità per altri, dice l'editore di Clair Obscur: Expedition 33

Secondo Matthew Handrahan di Kepler Interactive , l' editore di Clair Obscur: Expedition 33 , l'innalzamento dei prezzi dei giochi con i titoli tripla A che arriveranno a 90€ rappresenta anche una grande opportunità per altri sviluppatori e publisher, in termini di produzioni più contenute da piazzare a prezzi più bassi e ben studiati.

Superare anche la diffidenza per i prezzi più bassi

"Penso che con l'aumento del prezzo dei titoli AAA si crei un'opportunità maggiore di lanciare giochi con una produzione più misurata, e di fissarne il prezzo in una fascia di 40-50 dollari", ha riferito il responsabile della pubblicazione di Kepler.

Ovvero la fascia di prezzo in cui è stato lanciato anche il gioco di Sandfall: "E non credo che chi ha giocato a Expedition 33 possa pensare di aver speso più di quanto il gioco offriva", ha aggiunto Handrahan.

D'altra parte, c'è da dire che, inizialmente, anche il team di Clair Obscur: Expedition 33 si è ritrovato di fronte ad alcune critiche all'epoca dell'annuncio sul prezzo di lancio, per far capire come la situazione sia delicata e complessa.

"Quando abbiamo annunciato il prezzo di 50 dollari, abbiamo avuto un po' di reazioni online, con persone che temevano che si trattasse di un gioco di 12 ore con contenuti incompiuti, e che era sospetto avere un gioco da 50 dollari che si presentava così nei trailer", ha spiegato l'uomo di Kepler.

Tuttavia, il team "ha mantenuto il prezzo, ci ha puntato su e l'ha contestualizzato, facendo capire come non si trattasse di un gioco tripla A standard".

Dunque c'è da superare la diffidenza del pubblico anche per quanto riguarda i prezzi più bassi, che possono portare, al contrario, a sminuire la percezione dei prodotti non necessariamente tripla A. "Alla fine si è trattato di una situazione vantaggiosa per tutti, perché è stato un modo per attirare più giocatori verso il gioco, per avere una buona soddisfazione da parte dei giocatori sulla loro decisione di acquisto e per aumentare le vendite. Quindi forse la percezione dei giocatori può cambiare un po' rispetto a questo tipo di prezzo".

Nel frattempo, le vendite di Clair Obscur: Expedition 33 fanno segnare un numero ricorrente, mentre il team sta già lavorando a un nuovo gioco misterioso.