X di Elon Musk sotto accusa: secondo un report, riceve pagamenti da gruppi terroristici

Secondo quanto emerge, militanti affiliati a Hezbollah, Hamas, ai ribelli Houthi e ad altri gruppi attivi in Medio Oriente avrebbero accesso alla spunta blu, alla priorità algoritmica e ad altre funzionalità offerte agli abbonati di X Premium, il servizio a pagamento introdotto dopo l'acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk nel 2022.

Un'indagine pubblicata dalla Tech Transparency Project (TTP) ha riacceso l'attenzione sul rapporto tra X (ex Twitter) e l'estremismo online. Il report sostiene che diversi esponenti di gruppi terroristici noti e attualmente sanzionati dagli Stati Uniti starebbero utilizzando la piattaforma , pagando per servizi premium che garantiscono maggiore visibilità ai contenuti pubblicati.

Le implicazioni legali e le carenze nella verifica degli account

Se confermate, le transazioni in questione violerebbero le normative statunitensi che vietano alle aziende di intrattenere rapporti economici con soggetti colpiti da sanzioni internazionali, a meno che non siano esplicitamente autorizzate. Si tratterebbe quindi di infrazioni alle regole imposte dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro americano.

A complicare il quadro c'è la mancanza di un sistema di verifica rigoroso da parte di X, che renderebbe difficile distinguere i reali esponenti da eventuali impersonatori. Ciononostante, la TTP afferma che molti degli account osservati sono attivi e ben curati, con contenuti professionali e aggiornati, e in alcuni casi riferibili direttamente a figure ufficiali dei gruppi citati.