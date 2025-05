Sul palco del Summer Game Fest ci sarà anche Kojima, a fianco di Geoff Keighley

L'amicizia tra Hideo Kojima e Geoff Keighley è più che nota nel settore e quindi la notizia che stiamo per darvi non vi stupirà particolarmente. Il creatore di Death Stranding e Metal Gear sarà presente sul palco del Summer Game Fest .

Cosa aspettarsi da Kojima sul palco del Summer Game Fest

Tramite Twitter come potete vedere qui sotto, Geoff Keighley ha scritto: "Ultim'ora: Hideo Kojima si unirà a noi in diretta sul palco del Summer Game Fest il prossimo venerdì, il 6 giugno presso il YouTube Theater presso Los Angeles. La diretta sarà alle 22:00 ora italiana. I biglietti a tiratura limitata sono disponibili": potete trovare il link nel tweet qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non è chiaro cosa Kojima farà. Certamente una comparsata sul palco non spiacerà ai fan, ma pare credibile che la sua presenza sia legata a una qualche presentazione di uno dei suoi videogiochi.

Visto che Death Stranding 2: On the Beach è in arrivo, non è impossibile che si tratti di tale gioco ma in precedenza Kojima aveva affermato che il trailer di lancio del videogioco sarebbe arrivato una o due settimane prima dell'uscita. Visto che l'accesso anticipato all'esclusiva PS5 è previsto per il 24 giugno, l'evento del 6 giugno non cade in tale tempistica. Forse si tratterà di un trailer diverso da quello di lancio oppure semplicemente è stato anticipato.

Difficile invece che ci sia spazio per OD o Physint, sia perché è troppo presto che perché non avrebbe senso distrarre il pubblico con un videogioco diverso quando Death Stranding 2 On the Beach è in arrivo a breve.