Le serie TV e film più visti su Netflix in Italia a metà maggio

Le serie che questa settimana hanno raggiunto la Top 10 per la prima volta (e che sono quindi novità assolute) sono poche: si tratta solo di Real Men e Sirens. L'eternauta è in classifica da 4 settimane, mentre You - oramai prossimo all'uscita - è in Top 10 da 5 settimane. Il resto della classifica è composta da ritorni dei precedenti sette giorni.

I film più visti su Netflix in Italia

Sempre nello stesso periodo di riferimento, su Netflix lo Stivale ha visto i seguenti lungometraggi:

Shark 2: L'abisso Barbie Nonnas Mala Influencia Fear Street Prom Queen Jersey Girl Cento Domeniche Exterritorial: Oltre il confine Thanksgiving Il gatto (Dr. Seuss' The Cat in the Hat)

A questo giro, le novità settimanali per il lato cinema di Netflix sono molteplici, come è tipico per la lista dei film. Shark 2: L'abisso, Fear Street Prom Queen, Jersey Girl, Thanksgiving e Il gatto sono tutti appena arrivati in Top 10. Il film che resiste da più tempo è invece Exterritorial: Oltre il confine (4 settimane): racconta la storia di una madre ex agente delle forze speciali che cerca di ritrovare il figlio rapito e scopre così un oscuro complotto.

