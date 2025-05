Stando a quanto si vede nel video che trovate in calce, Mario Kart World potrebbe includere numerosi tracciati invertiti, percorribili cioè in senso inverso, che potrebbero arricchire il totale delle piste disponibili all'interno del gioco per Nintendo Switch 2.

Nel filmato, che mostra una versione alternativa del classico Mario Bros. Circuit, la mini-mappa sembra rivelare qualcosa di insolito: il layout è lo stesso, ma il punto di partenza appare invertito e l'intero flusso di gara restituisce la sensazione si essere girato al contrario.

Certo, bisognerà capire cosa stiamo guardando esattamente: si tratta di una modalità inedita chiamata "Reverse mode", destinata a sostituire il classico Mirror mode, oppure semplicemente di un'opzione selezionabile nelle modalità Knockout Tour e Versus?

Alcuni indizi puntano alla prima ipotesi, specie perché nel video mancano del tutto le interfacce tipiche delle modalità già annunciate, ma a questo punto probabilmente scopriremo come stanno le cose direttamente al day one.