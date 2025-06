Niente Ubisoft Forward quest'anno, ma ci saranno novità durante il Summer Game Fest e la Gamescom

Un rappresentate della casa francese ha confermato l'informazione al giornalista Stephen Totilo di Game File, precisando che comunque riceveremo delle novità sui suoi giochi durante il corso degli eventi in programma durante la settimana del Summer Game Fest (ecco date e orari di tutti gli appuntamenti ), in particolare il PC Gaming Show dell'8 giugno, e durante la Gamescom di Colonia di fine agosto.

Considerando le tempistiche, un po' ci avevamo perso le speranza e ora è arrivata la conferma: quest'anno non ci sarà l'Ubisoft Forward , lo showcase programmato solitamente nel mese di giugno dove la compagnia transalpina annuncia nuovi giochi e offre aggiornamenti su quelli in arrivo nei negozi.

Novità durante PC Gaming Show e la Gamescom

"Siamo sempre desiderosi di entrare in contatto con i nostri giocatori e mostrare i nostri giochi", le parole di Ubisoft riportate da Totilo. "Continuiamo a esplorare opportunità per condividere aggiornamenti e non vediamo l'ora di fornire maggiori informazioni in un secondo momento".

Come suggerisce Totillo in un post successivo, l'idea è che Ubisoft, dopo il lancio di Assassin's Creed Shadows di pochi mesi fa, forse non ha una line-up particolarmente robusta per i prossimi mesi dell'anno (ha confermato di aver rinviato molti giochi importanti, ma senza specificare quali) e, complice anche la riduzione dei costi e il periodo turbolento che stanno vivendo i suoi studi, ha preferito saltare l'appuntamento dell'Ubisoft Forward, anziché mettere i piedi un'edizione con pochi annunci e sottotono.