Razer annuncia il nuovo tappetino HyperFlux V2 con ricarica wireless continua

Il nuovo HyperFlux V2 è un tappetino che consente una carica continua per mouse compatibili. Scopriamone le caratteristiche e il prezzo.

Razer ha annunciato ufficialmente un nuovo prodotto, ovvero l'HyperFlux V2. Si tratta di un tappetino, rigido o in tessuto in base alle vostre preferenze, dotato di ricarica wireless continua, chiaramente per mouse compatibili (ne parleremo tra poco). Il prodotto costa 139,99€ ed è disponibile su Amazon. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto.

Carica infinita Questo nuovo tappetino sfrutta un setup senza dongle in grado di alimentare continuamente il mouse. Per usufruire di questa ricarica è fondamentale inserire l'HyperFlux V2 Wireless Charging Puck nel mouse, come potete vedere nell'immagine sottostante. L'accoppiamento sarà quindi automatico, ma scaricando l'applicazione Razer Synapse potrete personalizzare il limite di ricarica e altro ancora. Il sistema Puck and Play di Razer La scelta tra un tappetino rigido o in tessuto è prettamente personale, ma nel primo caso godrete di movimenti più fluidi e veloci, mentre nel secondo caso gli scorrimenti sono più controllati e precisi al pixel. Inoltre, potrete collegare anche una tastiera compatibile HyperSpeed. Il tappetino è dotato anche di un indicatore di carica LED, permettendovi di avere tutto sotto controllo. Il colore del LED cambierà in base alla durata della batteria, ma potrete impostare manualmente il vostro livello di carica preferito. Inoltre, la base in gomma ruvida impedirà qualsiasi tipo di movimento accidentale, quindi il tappetino sarà ancorato alla scrivania anche nei momenti più concitati.

Mouse e tastiere compatibili Non tutti i mouse sono compatibili e lo stesso discorso vale per le tastiere. I mouse compatibili sono i seguenti: Razer Basilisk V3 Pro 35K

Basilisk V3 PRO

Cobra PRO

Razer NAGA V2 PRO Mentre le tastiere compatibili sono le seguenti: Razer Deathstalker V2 PRO

Deathstalker V2 PRO Tenkeyless

Blackwidow V3 PRO Razer BlackWidow X Chroma Ovviamente il tappetino dovrà essere collegato al PC o tramite connessione Type C o Type A. Inoltre, non può essere utilizzato con il puck di ricarica del Razer Mouse Dock Pro, dato che viene sfruttata una tecnologia di ricarica diversa, ed è anche sconsigliato posizionarlo su scrivanie in metallo. Infine, assicuratevi che il vostro mouse abbia il firmware più recente (basterà controllare la dashboard Synapse).