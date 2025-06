Dopo i rumor sul nuovo modello, Google Pixel 9 viene messo in sconto su Amazon

Google Pixel 9, l'attuale modello base della gamma top dell'azienda di Mountain View, è disponibile su Amazon con uno sconto attivo del 28% e un costo finale di 649€. La spedizione è gratuita. Acquistalo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto qui in basso: Google Pixel 9 è uno smartphone che, in termini di design e supporto si presenta con uno dei bordi piatti e un peso che si attesta sui 189 grammi. Per quanto riguarda il display, parliamo di un pannello OLED da 6.3" con una risoluzione di 1080 x 2424 pixel e un refresh rate capace di raggiungere i 120Hz.