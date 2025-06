Death Stranding 2: On the Beach su Amazon è disponibile uno sconto sul pre-order

Oggi, su Amazon, è disponibile un'offerta interessante sul pre-order di Death Stranding 2: On the Beach, in uscita il prossimo 26 giugno, la promo prevede uno sconto del 14% e un prezzo totale di 69,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: Death Stranding 2: On the Beach è il sequel, molto atteso, del primo capitolo che Kojima Production ha lanciato prima in esclusiva PS5 - in seguito è arrivata la versione PC - ormai circa 6 anni fa. La data d'uscita del primo capitolo, infatti, risale al 2019 mentre, per questo sequel ci toccherà attendere qualche settimana.