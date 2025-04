I nuovi Ray-Ban Meta "Hypernova" costeranno più di 1.000 euro

Meta si appresta a lanciare una versione di fascia alta dei suoi occhiali smart Ray-Ban Meta, nome in codice Hypernova. Questi nuovi occhiali, secondo Bloombrg, avranno schermo integrato, fotocamera migliorata e intelligenza artificiale avanzata.

Il nuovo dispositivo è previsto per la fine dell'anno e avrà un prezzo importante, ma costerà comunque meno di Orion, il modello più avanzato per la realtà aumentata ancora in sviluppo.