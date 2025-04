Hyundai presenta Insteroid, l'auto elettrica pensata per i giocatori

Hyundai ha presentato alla Peaches D8NE "Insteroid" , il prototipo di un veicolo elettrico progettato per esplorare nuove idee di design, tecnologie e funzionalità, in questo caso prendendo grande ispirazione dal mondo del gaming e puntando proprio ai videogiocatori come target di riferimento.

Hyundai vuole ridefinire il concetto di dell'auto da sogno

Altrettanto curati gli interni, minimialisti, con sedili a guscio e un voltante dedicato che richiamano una postazione di gioco di moderna. Il tutto è realizzato con materiali eco-sostenibili, a riprova dell'impegno della compagnia su questo fronte. Hyundai sta anche inserendo l'Insteroid in un videogioco sviluppato internamente che sarà disponibile per tutti tramite un browser web nel prossimo futuro.

Nel presentare la Hyundai Insteroid, il capo designer Eduardo Ramírez ha dichiarato che la vettura "rappresenta una rivisitazione moderna dell'idea di auto da sogno", ovviamente in questo caso con un occhio particolare nel soddisfare i desideri dei videogiocatori, in grado di "attirare ulteriore interesse per il modello di produzione Inster in vendita nei mercati chiave".

Come detto, Hyundai Insteroid si tratta di un concept e quindi potrebbe non giungere mai sul mercato. Detto questo, vi piacerebbe una vettura simile? O, anche se siete appassionati di gaming, preferite un auto più "tradizionale"?