Annunciato il Genki Direct: svelerà gli accessori di Nintendo Switch 2 dell'azienda dietro ai leak del CES 2025

Il produttore giapponese Genki, famoso per aver svelato in anticipo il design e molti dettagli di Nintendo Switch 2 tramite un mockup, ha annunciato un "Direct" in cui presenterà la sua linea di accessori per la nuova console della casa di Kyoto.

L'appuntamento è fissato alle 18:00 italiane di oggi, 2 aprile, ovvero poche ore dopo la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 delle 15:00 e che terrà incollati gli spettatori allo schermo per almeno un'ora. Al contrario, il Genki Direct durerà solo un minuto e potrete seguirlo tramite il player sottostante. I preorder degli accessori inizieranno in giornata tramite il sito ufficiale del produttore, che potrete raggiungere a questo indirizzo.