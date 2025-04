La presentazione di Nintendo Switch 2 in diretta: seguite la maratona di Multiplayer.it

La presentazione di Nintendo Switch 2 verrà trasmessa oggi a partire dalle 15.00, e per celebrare l'evento abbiamo dato il via a una maratona che culminerà proprio con il nuovo Nintendo Direct: seguite tutta la trasmissione in diretta su Multiplayer.it e su Twitch!

In compagnia di Lorenzo Mancosu, Giordana Moroni, Aligi Comandini e Lorenzo "Kobe" Fazio commenteremo tutte le notizie che ci hanno portati all'evento di oggi: dai rumor che circolavano da mesi al'annuncio di gennaio, dagli indizi sulle nuove funzionalità della console alle conferme arrivate finora dalla casa di Kyoto.

Dopodiché, naturalmente, dalle 15.00 tutta la nostra attenzione sarà rivolta al Nintendo Direct che presenterà nel dettaglio Nintendo Switch 2, andando a illustrare le caratteristiche della piattaforma e a ufficializzare dettagli fondamentali come la data di uscita e il prezzo.

Cosa vi aspettate di vedere nel corso della presentazione? Discutiamone tutti insieme nella chat del canale Twitch di Multiplayer.it!