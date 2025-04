Xbox Cloud Gaming ora supporta l'accesso anticipato, South of Midnight sarà il primo a beneficiarne

Stando a quanto rivelato da uno sviluppatore, Xbox Cloud Gaming ora supporta l'accesso anticipato per gli utenti in possesso di un'edizione che garantisce tale vantaggio, e South of Midnight sarà il primo gioco a beneficiarne.

La notizia arriva dall'autore di Better xCloud, uno strumento gratuito pensato per migliorare l'esperienza streaming di Xbox Cloud Gaming su diverse piattaforme: stando ai riferimenti che ha individuato, la piattaforma ha finalmente colmato una mancanza che più volte è stata fatta notare finora.

Considerando infatti la strategia delle Premium Edition, che consentono appunto di accedere ai giochi con alcuni giorni di anticipo, andando a realizzare incassi extra rispetto alle semplici sottoscrizioni a Xbox Game Pass, il fatto che su cloud non fosse possibile supportare tale funzionalità era motivo di frustrazione.

Come detto, il primo a beneficiare di questa novità sarà South of Midnight, l'attesa esclusiva sviluppata da Compulsion Games dopo l'acquisizione del team di sviluppo da parte di Microsoft.