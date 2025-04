Che fine hanno fatto la serie TV e il gioco di Assassin's Creed di Netflix? Ci sono buone e cattive notizie

In compenso ora è arrivato quantomeno un aggiornamento da parte di Alain Tascan, il boss della divisione gaming di Netflix, che intervistato dal portale Game File ha confermato che la serie TV è ancora viva e vegeta , anche se non ha offerto indicazioni su una possibile finestra di uscita e a che punto sono i lavori.

Nel 2020 Ubisoft e Netflix avevano annunciato una collaborazione per dare il via a una serie di progetti basati sulla serie di Assassin's Creed , tra cui una serie TV e un gioco mobile . Sono passati quasi cinque anni da allora e ancora non si è visto nulla dei frutti di questa partnership.

Il destino del gioco mobile di Assassin's Creed di Netflix

Meno fortunato il gioco annunciato nel 2022 che sarebbe dovuto arrivare sul catalogo di Netflix Games, dato che Tascan ha svelato che è stato cancellato. Precisiamo che si tratta di un progetto del tutto diverso da Assassin's Creed Jade, il titolo per iOS e Android ambientato in Cina tuttora sprovvisto di una data di uscita precisa.

Il logo della collaborazione tra Netflix e Ubisoft

Come accennato, la serie TV Netflix di Assassin's Creed è stata annunciata nel 2020, ma per il momento i dettagli in merito sono pochissimi. Durante l'Ubisoft Forward 2022 abbiamo scoperto che all'epoca era nelle prima fasi di sviluppo e che si tratterà di una serie "epica e multi-genere". A comando del progetto era stato messo lo showrunner Jeb Stuart (Vikings, Die Hard), che tuttavia ha deciso di lasciare la produzione l'anno successivo per "differenze di visione".