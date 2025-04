Le tessere di ricarica del portafogli di PS Store sono in sconto a inizio aprile: pronti al risparmio?

Nel corso di aprile sono destinati ad arrivare svariati videogiochi interessanti e i giocatori PlayStation che preferiscono comprare in digitale possono prepararsi accumulando un po' di credito a prezzo scontato. Potete ad esempio ottenere una ricarica del portafogli da 60€ pagando 54,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Lo sconto sulla singola ricarica non è enorme, ovviamente, ma richiede un pochi istanti per ottenerlo e, se sfruttato regolarmente o su grossi acquisti, permette un risparmio a lungo termine notevole. Il prezzo indicato è quello definitivo. Ci sono più tagli per le ricariche, ma quello da 60€ ha lo sconto migliore.