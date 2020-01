The Walking Dead: Saints & Sinners, ecco gli easter egg di Jeffery Grimes e Sarah Bennet

The Walking Dead: Saints & Sinners è l'ultima avventura ispirata al terrificante mondo di The Walking Dead. Un mondo ricco di insidie, ma anche pieno di easter egg. In queste immagini Skydance Interactive ci mostra alcuni esempi, come lo zaino di Jeffery Grimes e la radio di Sarah Bennet.



Un'avventura VR nel mondo di The Walking Dead deve essere piuttosto terrorizzante. Per fortuna Skydance Interactive ha deciso di inserire qualche divertente riferimento all'omonima serie televisiva in The Walking Dead: Saints & Sinners. Questa avventura, disponibile per Oculus Rift, Rift S, Quest (tramite cavo) e HTC Vive, Cosmos, Valve Index e diversi WindowsMR headsets, non è infarcita semplicemente di combattimenti, ma ha anche un grande quantitativo di oggetti da recuperare, alcuni seri, altri un po' meno.



Gli Easter egg, infatti, sono sparsi in tutta la mappa di gioco e rappresentano solo una parte di tutti gli oggetti che i giocatori potranno trovare in The Walking Dead: Saints & Sinners. Tra i vari Easter egg è possibile trovare lo zaino a forma di panda di Jeffery Grimes, la radio di Sarah Bennet o il treno giocattolo nero presente nei fumetti.



Eccoli in foto: