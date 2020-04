Epic Games Store: nuovi giochi gratis disponibili da oggi, Just Cause 4 in arrivo la settimana prossima

Epic Games Store ha messo a disposizione i nuovi giochi gratis previsti per questa settimana, segnalando anche le offerte gratuite previste per la settimana prossima, tra le quali si segnala in particolare la presenza di Just Cause 4.

Come ogni giovedì pomeriggio, Epic Games Store ha rinnovato la sua offerta settimanale di giochi gratis, mettendo a disposizione i titoli che erano stati annunciati giovedì scorso, ovvero Close to the Sun e Sherlock Holmes: Crimini e Punizioni. Trovate tutto a questo indirizzo.

Particolarmente interessanti risultano i giochi gratis previsti per la settimana prossima, che saranno dunque disponibili quando scadranno le offerte attuali, ovvero dal 16 aprile fino al 23. I due titoli sono Just Cause 4, noto action game a mondo aperto da parte di Avalanche e Square Enix, e l'indie italiano "on the road" Wheels of Aurelia.

Per quanto riguarda le offerte di questa settimana, Close to the Sun è un'avventura in soggettiva ad ambientazione horror, che racconta una storia posizionata tra la fine dell'800 e l'inizio del 900. La Helios, una sorta di base scientifica creata dalla visione di Nikola Tesla, è alla deriva in acque internazionali e su di essa incombono nubi minacciose, mentre le onde si infrangono implacabili contro lo scafo. La giornalista Rose Archer sale a bordo della Helios per cercare sua sorella Ada e scopre che gli esperimenti scientifici che avrebbero dovuto superare la materia, creando una sorta di utopia per le maggiori menti dell'epoca, hanno trasformato il luogo in qualcosa di molto inquietante.

Sherlock Holmes: Crimini e Punizioni è invece un'avventura investigativa basata sul celebre personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle. Ci troviamo dunque a vestire i panni del più acclamato detective di tutti i tempi, Sherlock Holmes, alle prese con dei casi particolarmente impegnativi.

Usa le tue incredibili abilità di detective per risolvere sei diversi casi elettrizzanti: omicidi, persone scomparse, furti spettacolari e svariate indagini che, talvolta, ti conducono in mondi fantastici. Seguirai la tua bussola morale o applicherai la legge alla lettera? L'estrema libertà di azione di Crimes & Punishments ti permette di condurre le indagini nel modo che ritieni più opportuno.