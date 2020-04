Fallout 76: Wastelanders in uscita la settimana prossima, ecco il trailer di lancio

Fallout 76 si prepara finalmente ad accogliere l'espansione Wastelanders, annunciata ormai da parecchio tempo come un elemento di grande importanza per l'evoluzione del MMORPG Bethesda, più volte rimandato ma infine in arrivo con data di uscita fissata al 14 aprile 2020 e trailer di lancio disponibile e visibili qui sopra.

Wastelanders, sostiene Bethesda, rappresenta un nuovo inizio per l'Appalachia. Giocatori nuovi e veterani potranno affrontare una nuova missione principale, incontrare PNG umani, effettuare nuove scelte, scoprire il sistema di reputazione e tanto altro. I giocatori stringeranno alleanze per scoprire i segreti della Virginia Occidentale, in gruppo con gli amici o da soli.

Wastelanders porterà con sé numerose novità, a partire dalla presenza di NPC umani in grado di dare nuovo spessore al mondo di gioco. L'introduzione di nuovi personaggi con cui interagire, infatti, è in grado di dare vita anche a nuove meccaniche e contenuti di gioco come quest e altre attività, oltre a un sistema di dialoghi in grado di approfondire ulteriormente l'azione.

Con i nuovi dialoghi viene introdotto un caposaldo degli RPG classici, con la possibilità di scegliere la risposta da utilizzare e dunque da che parte portare la discussione e il rapporto con i vari personaggi coinvolti, cosa che può portare a nuove alleanze o inimicizie.

Oltre a questo, l'aggiornamento comprende anche una revisione generale degli NPC e dei personaggi già presenti nel gioco da prima dell'espansione, aggiungendo nuove componenti di storia e nuove attività collegate anche a questi. Il sistema di dialoghi inoltre comprende le caratteristiche derivate dalla distribuzione dei punti sulle statistiche S.P.E.C.I.A.L., con possibile apertura di diverse opzioni di dialogo che possono portare a conseguenze diverse.

Anche l'interfaccia è stata modificata in previsione dell'introduzione dei dialoghi, con varie opzioni per la lettura e rilettura dei testi. Con l'aggiornamento Wastelanders arrivano inoltre anche i sotterranei di Watoga. Potete trovare tutte le informazioni nel Provato di Fallout 76: Wastelanders da parte di Emanuele Gregori, dopo essere stato mostrato in forma giocabile ai Bethesda Game Days.