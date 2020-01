The Witcher 3: le migliori mod ispirate alla serie Netflix

Una selezione di mod per trasformare la versione PC di The Witcher 3 in un'esperienza più vicina alla serie TV Netflix.

La serie Netflix dedicata a The Witcher è stata un successo. A qualcuno è piaciuta di più, ad altri meno, ma è innegabile che la produzione messa in piedi da Lauren Schmidt Hissrich abbia colto nel segno. Al netto di qualche difetto, infatti, è riuscita a cogliere le caratteristiche principali dell'universo creato da Andrzej Sapkowski e a riaccendere l'interesse del pubblico verso le avventure dello strigo. Inutile dire che anche i videogiochi ne hanno beneficiato e sono in molti quelli che sono tornati a giocare ai titoli della serie, in particolare lo splendido The Witcher 3. Tra serie TV e videogioco ci sono però molte differenze, non solo a livello della storia. Ecco quindi 5 mod indispensabili se volete giocare la versione PC di The Witcher 3 come se fosse un'estensione di quanto visto in TV.

The Witcher Netflix soundtrack Tornando a giocare The Witcher 3, o cominciandolo per la prima volta dopo aver visto la serie, la prima cosa da fare è cambiare la colonna sonora. Non che quelle composta da CD Projekt non sia eccezionale, capiamoci, ma per mantenere una certa coerenza nelle atmosfere è fondamentale avere la giusta musica. Per raggiungere lo scopo abbiamo non una, ma ben due mod. La prima permette di avere le tracce della serie al posto di alcune delle musiche del gioco. La seconda, invece, espande la presenza di Toss A Coin To Your Witcher all'interno del gioco, facendo suonare la canzone composta da Ranuncolo anche ad alcuni artisti di strada. Purtroppo ancora non è presente in lingua italiana, ma speriamo in un aggiornamento a breve.

Kaer Morhen Viper Armor - Netflix Series La seconda operazione da fare è lavorare un po' sull'aspetto di Geralt. E da dove cominciare se non dalla sua armatura? Con la mod "Kaer Morhen Viper Armor - Netflix Series" potremmo infatti rimodellare la Kaer Morhem Armor per renderla più simile a quella vista su Netflix.

Dynamic Toxic Black Eyes Un altro elemento che si può subito modificare sono gli occhi di Geralt. Avete notato come nella serie il livello di tossicità cambi il colore dell'iride e della sclera, fino a renderli completamente neri? Bene, la mod Dynamic Toxic Black Eyes vi permetterà di equipaggiare una maschera che replica questo effetto ogni qual volta che il livello di tossicità salirà sopra il 50%.

Yennefer Anya Chalotra Retexture Ok, ora che abbiamo lavorato un po' sul look di Geralt è arrivato il momento di qualcosa di più sostanzioso e questa mod è proprio quello che fa per noi. Cosa c'è di meglio per aumentare i punti di contatto tra gioco e serie se non utilizzare gli stessi attori? Il pacchetto in questione include proprio nuove texture per Yennefer, che le donano un aspetto molto più simile a quello di Anya Chalotra, una delle star femminili dello show di Netflix. Una modifica che farà la gioia di tutti quelli che hanno apprezzato l'interpretazione dell'attrice britannica.