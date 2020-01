Giochi in uscita nei primi sei mesi dell’anno, cosa rimane

Quali giochi rimangono in uscita nei primi sei mesi di quest'anno? Dati i numerosi rinvii annunciati negli scorsi giorni, abbiamo deciso di fare una cernita per scoprire cosa possiamo attenderci.



In verità la situazione non è catastrofica come qualcuno vuole dare a intendere, perché di novità interessanti ce ne saranno diverse. Diciamo che i mesi più deboli sono gennaio e febbraio, soprattutto per chi non ama particolarmente il Giappone, mentre giugno è attualmente un mistero. In breve, a fine gennaio avremo Warcraft III: Reforged, cui seguirà Dreams a metà febbraio, Ori and the Will of the Wisps a metà marzo, Nioh 2 nello stesso periodo, quindi Doom Eternal, Resident Evil 3, Final Fantasy VII Remake e The Last of Us 2, per citare solo i titoli più pubblicizzati.



Notate bene: abbiamo tenuto fuori dalla selezione i port di giochi già disponibili, come le edizioni console di Pillars of Eternity 2: Deadfire; gli aggiornamenti di titoli lanciati anni fa, come Street Fighter V: Champions Editions e tutti i titoli con data di lancio non ancora fissata, come The Good Life. Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco completo:

Dragon Ball Z: Kakarot (disponibile)

Kingdom Hearts III - Re:Mind (23 gennaio)

Journey to the savage Planet (28 gennaio)

Kentucky Route Zero: TV Edition (28 gennaio)

Warcraft III: Reforged (29 gennaio)

Zombie Army 4: Dead War (4 febbraio)

Dreams (14 febbraio)

Warriors Orochi 4 Ultimate (14 febbraio)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (28 febbraio)

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX (6 marzo)

Ori and the Will of the Wisps (11 marzo)

Nioh 2 (13 marzo)

My Hero One's Justice 2 (13 marzo)

Fairy Tail (19 marzo)

DOOM Eternal (20 marzo)

Animal Crossing: New Horizons (20 marzo)

Resident Evil 3 (3 aprile)

Disaster Report 4: Summer Memories (7 aprile)

Final Fantasy VII Remake (10 aprile)

Predator: Hunting Grounds (24 aprile)

Gears Tactics (28 aprile)

Marvel's Iron Man VR (15 maggio)

Wasteland 3 (19 maggio)

New World (25 maggio)

The Last of Us: Parte II (29 maggio)