Dragon Ball Z: Kakarot, ecco quanto dura

Quanto dura Dragon Ball Z: Kakarot? Il nuovo gioco di ruolo di Bandai Namco, che racconta le vicende di Goku e dei suoi amici dall'incontro con Radish fino alla fine della serie manga / anime originale, può essere portato a termine in circa 40 ore.



Attenzione però, perché parliamo soltanto della storia principale. Aggiungendo le quest e le attività secondarie, il tempo di gioco di Dragon Ball Z: Kakarot sale fino a 80 / 100 ore. Molto dipende ovviamente dalla bravura del giocatore e dal tempo che si dedica a esaminare ogni dettaglio. I più rapidi potrebbero finirlo anche più velocemente.



Per il resto vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Dragon Ball Z: Kakarot, scritta dall'indomabile super Sayan Christian Colli.