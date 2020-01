Grey: An Alien Dream per PC è un picchiaduro a scorrimento tutto italiano

Grey: An Alien Dream è un picchiaduro a scorrimento fantascientifico sviluppato in Italia, segnalatoci dai ragazzi di 2Pixles Games il team di sviluppo. Si tratta di un gioco ispirato ai classici da sala giochi degli anni 80 quali Vigilante, Trojan, Splatterhouse e altri, caratterizzato però da una grafica 2.5D ben rifinita.



Nel gioco dovremo affrontare una moltitudine di avversari differenti, normali e boss, attraversando una lunga serie di livelli che offriranno anche della fasi platfom. Il protagonista, oltre ai pugni e ai calci, avrà a disposizione moltissime armi con cui mandare al creatore chi gli si parerà innanzi.



La data d'uscita di Grey: An Alien Dream è stata fissata al 10 febbraio 2020, almeno su PC (Steam). Nei prossimi mesi arriverà anche su PSN e Xbox Live.



Pagina Steam di Grey: An Alien Dream