Resident Evil 4 Remake, il team di sviluppo sarà più grande di quello di RE3?

Resident Evil 4 Remake potrà contare su di un team di sviluppo più grande rispetto a quello di Resident Evil 3, secondo quanto rivelato dall'insider Dusk Golem.

Stando a tale fonte, generalmente piuttosto affidabile, alla realizzazione del remake di Resident Evil 4 starebbero infatti collaborando anche gli studi che si sono occupati di sviluppare Resident evil 2 e Devil May Cry 5.

Parliamo insomma di una sorta di dream team, che secondo l'insider vedrà la presenza anche del producer Hiroyuki Kobayashi, di recente al lavoro su Mega Man 11, e del designer Kouji Kakae, noto per il già citato Devil May Cry 5.

A svolgere il ruolo di game director non rivedremo Kiyohiko Sakata, che ha diretto (forse in maniera non propriamente soddisfacente) Resident Evil 3, bensì una new entry proveniente dal team M-Two.

La cosa divertente è che queste nuove notizie sul rifacimento di Resident Evil 4 arrivano a poche ore dallo speciale in cui, a nostro avviso, spieghiamo perché Capcom non dovrebbe farne un remake.