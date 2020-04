The Initiative, animatrice ex Naughty Dog entra nel dream team di Xbox Game Studios

The Initiative, il team first party Microsoft che sembra rappresentare una punta di diamante degli Xbox Game Studios, ha attuato un'altra assunzione evidentemente molto mirata ad incrementare il livello di qualità del gruppo con l'arrivo di Sylvia Chambers, animatrice che ha in curriculum lavori con Naughty Dog e DICE.

Sylvia Chambers entra dunque a far parte di The Initiative con il ruolo di Character Animator, ovvero addetta all'animazione dei personaggi, ma ovviamente non c'è ancora alcuna informazione specifica sul progetto su cui andrà a lavorare, considerando tutto il mistero che ancora circonda i lavori all'interno del team.

I titoli su cui ha precedentemente lavorato la Chambers sono di alto profilo, avendo contribuito alle animazioni di Uncharted 4: Fine di Un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta per Naughty Dog e a Battlefield V per DICE.

Qualche esempio dei lavori svolti può essere visto in un video demo reel sulla pagina ufficiale della sviluppatrice a questo indirizzo. L'esperienza della Chambers nell'ambito dell'animazione tornerà ovviamente utile alla costruzione del gioco di The Initiative, che sarà probabilmente un tripla A di alto profilo per Microsoft, anche se ancora non sappiamo di cosa si tratti.

Quel che sappiamo finora è che The Initiative ha fatto incetta di talenti nell'industria videoludica, avendo già assunto altri sviluppatori da Naughty Dog, BioWare e Respawn, ma anche da Rockstar Games e altri. Phil Spencer ha recentemente visitato il team per provare il loro nuovo gioco e ne ha anche parlato tempo fa, indicando cose nuove e possibili ritorni. In ogni caso, il misterioso e grosso gioco esclusivo di The Initiative sarà svelato nel 2020.