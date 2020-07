Marvel's Iron Man VR, trailer di lancio per il tie-in PS4 in realtà virtuale

Marvel's Iron Man VR è protagonista dell'immancabile trailer di lancio: il gioco sarà disponibile su PS4 a partire dal 3 luglio e porterà le avventure del celebre eroe in armatura nel mondo della realtà virtuale.

"Sin dal principio, ci siamo imposti di sviluppare il gioco di Iron Man definitivo in realtà virtuale combinando le straordinarie abilità di Iron Man - il volo, le armi, l'interfaccia - con le eccezionali funzionalità di PlayStation VR", ha spiegato il game director Ryan Payton.

"Ma questa è soltanto una faccia della medaglia... Marvel's Iron Man VR è un gioco incentrato in primis su Tony Stark, quindi abbiamo impiegato la tecnologia VR per calarvi nel ruolo del famosissimo inventore / supereroe come nessuno aveva mai fatto prima."

"Sono convinto che questo gioco la dica lunga sulla realtà virtuale, una tecnologia che gira da anni ma che negli ultimi tempi è entrata non solo nelle case di milioni di persone in tutto il mondo, ma anche e soprattutto nei salotti di milioni di utenti PlayStation 4."

"Abbiamo sviluppato questo gioco per voi: un'esclusiva PSVR in cui praticamente ogni aspetto è stato progettato per sfruttare al massimo il visore PlayStation VR e i controller di movimento PlayStation Move. Spero sinceramente che Marvel's Iron Man VR sia quella magnifica e ambiziosa esperienza VR che stavate cercando."