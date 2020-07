PlayStation Indies, nove nuovi giochi per PS5 e PS4 annunciati oggi da Sony

PlayStation Indies si rinnova: l'iniziativa Sony a supporto della scena indipendente vedrà oggi l'annuncio di nove nuovi giochi in uscita su PS5 e PS4.

Sappiamo che di recente PlayStation ha creato un fondo da 10 milioni di dollari per aiutare gli sviluppatori indie, e l'iniziativa di oggi non fa che confermare ancora una volta l'impegno della casa giapponese in tal senso.

"Siamo lieti di annunciare ufficialmente l'iniziativa dedicata agli indie PlayStation, con la quale ci auguriamo di mettere in luce e sostenere i migliori giochi indipendenti pubblicati su PlayStation e nell'intera comunità indie", ha scritto Shuhei Yoshida sul PlayStation Blog. "Il nostro obiettivo è rendere PlayStation il posto migliore per sviluppare, trovare e giocare a fantastici titoli indipendenti."

"Riteniamo che la comunità indie sia diventata sempre più importante per il futuro del settore dei videogame, poiché lo sviluppo di giochi AAA è cresciuto talmente a livello finanziario che le grandi aziende stanno trovando più difficile correre rischi per investire in nuovi concept che potrebbero o meno funzionare."

"Crediamo che gli sviluppatori indipendenti con una forte visione continueranno a offrire idee originali, creando nuovi generi di giochi e migliorando l'arte e il significato dei videogame. PlayStation ha sempre accolto giochi con concept completamente rivoluzionari, come PaRappa the Rapper, Katamari Damacy, LittleBigPlanet e Journey, e non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le nuove idee sorprendenti!"

"Siamo stati così entusiasti di vedere le reazioni suscitate dai fantastici titoli indipendenti presentati all'inizio di questo mese in occasione dell'evento PS5 - Il futuro del gioco. Non sembrano affascinanti e interessanti? Personalmente, dal momento in cui lo spettacolo è iniziato, non sono riuscito a togliermi dalla testa la canzoncina di Bugsnax per giorni."

"Oggi, insieme alle novità dell'iniziativa dedicata agli indie PlayStation, siamo lieti di presentare nove fantastici titoli per PS4 e PS5. Segui tutta la giornata per scoprire questi lanci, che raccoglieremo qui alla fine. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ne pensi!"