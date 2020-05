PlayStation, un fondo da 10 milioni di dollari per aiutare gli sviluppatori indie

PlayStation ha creato un fondo da 10 milioni di dollari per aiutare gli sviluppatori indie in difficoltà: lo ha rivelato il presidente Jim Ryan.

"Conosco bene il mondo indipendente dai tempi in cui lavoravo a Londra, conosco quella community", ha detto Ryan nel corso di un'intervista in cui ha parlato del lancio di PS5. "So come lavorano alcuni di questi ragazzi, come sono organizzati finanziariamente o se lo sono."

"Dev'essere dura. Per me è facile star seduto qui con qualcuno che mi paga lo stipendio, ma se sei uno sviluppatore indipendente con pochi soldi in banca e hai un gioco che è a un passo dall'essere realizzato e pubblicato, ma stai finendo i risparmi... be', è una situazione davvero complicata."

Da qui la creazione di un fondo da 10 milioni di dollari, che nelle intenzioni di Jim Ryan potrà aiutare qualcosa come cento piccole realtà indie a concretizzare i propri progetti nonostante le difficoltà dell'attuale situazione internazionale.

Una mossa importante e simbolica, quella di PlayStation, mentre ci separano ormai pochi giorni dalla presentazione ufficiale di PS5, che si terrà giovedì 4 giugno a partire dalle 22.00.