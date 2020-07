Xbox Game Pass luglio 2020, ecco i nuovi giochi per PC e Xbox One

Xbox Game Pass si aggiorna a luglio 2020 con una serie di nuovi giochi in arrivo su PC e Xbox One a partire da oggi, scaricabili senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio.

Come anticipato ieri, Soulcalibur 6 per Xbox One entra nel catalogo di Xbox Game Pass portando il suo gameplay veloce e raffinato, gli spettacolari duelli all'arma bianca che da sempre caratterizzano la serie e una quantità di contenuti davvero elevata, anche e soprattutto per il comparto single player.

È disponibile da oggi anche Out of the Park Baseball 21 per PC, l'ultima edizione della simulazione di baseball su licenza ufficile MLB, mentre il 9 luglio sarà la volta di CrossCode per Xbox One e di Fallout 76: Wastelanders per PC e Xbox One.

Non è tutto: nel corso del mese di luglio arriveranno anche le nuove espansioni di Minecraft Dungeons e Sea of Thieves, nonché due DLC per arricchire l'esperienza di State of Decay 2.

Xbox Game Pass, i primi giochi di luglio 2020