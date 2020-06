Xbox Game Pass, Soulcalibur 6 in arrivo nel catalogo per Xbox One?

Xbox Game Pass vedrà a breve l'arrivo di Soulcalibur 6: lo ha rivelato, in maniera abbastanza esplicita, il profilo ufficiale Twitter del servizio in abbonamento per i possessori di Xbox One.

Archiviate le novità di giugno 2020, insomma, Xbox Game Pass si prepara a introdurre nuovi contenuti e il picchiaduro all'arma bianca di Bandai Namco sembra il candidato perfetto.

Impostato narrativamente come una sorta di reboot, il gioco ci vedrà partecipare ai combattimenti organizzati per la conquista della spada maledetta Soul Edge o la sua distruzione, a seconda del personaggio che sceglieremo di controllare.

Ricco di contenuti, anche e soprattutto in single player, e dotato di un gameplay velocissimo e molto tecnico, Soulcalibur 6 si pone senza dubbio come un ottimo capitolo per lo storico franchise.