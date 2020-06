Xbox Series X, l'evento di luglio: Jeff Grubb indica le possibili date

L'evento di luglio dedicato a Xbox Series X si svolgerà in una settimana precisa, e Jeff Grubb di Venturebeat ha indicato su Twitter le possibili date, che vanno dal 20 al 26 luglio.

Evidentemente in contatto con fonti più o meno interne alla casa di Redmond, considerando l'attendibilità dei suoi leak finora, il giornalista sostiene insomma che il grande evento di luglio a cui Microsoft sta lavorando si terrà più o meno fra tre settimane.

Sulla natura dello showcase ci sono invece pochi dubbi: sappiamo che il palcoscenico verrà utilizzato per presentare i giochi first party in uscita su Xbox Series X, e immaginiamo dunque di trovarci Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade II e altre esclusive attualmente in sviluppo.

C'è grande curiosità anche per agosto, tuttavia: dovremmo poter assistere al reveal di Xbox Lockhart, originariamente previsto per giugno, e conoscere finalmente il prezzo di entrambe le console.

Insomma, ancora una manciata di giorni e finalmente la promozione relativa alle piattaforme next-gen dovrebbe davvero decollare, diventando molto più concreta di quanto non sia stata finora.