Babylon's Dream, visual novel fantascientifica erotica italiana a caccia di fondi su Kickstarter

Gli italiani The Uncensored Studio hanno lanciato la campagna Kickstarter di Babylon's Dream, una visual novel fantascientifica erotica dallo stile marcatissimo. La cifra da raccogliere per farla diventare realtà è di 35.000 euro, ma ci sono anche molti obiettivi secondari nel caso si riescano a raccogliere cifre più importanti.

Babylon's Dream è ambientato in un futuro remoto in cui l'umanità ha perso qualsiasi interesse nel progresso, nella società e in sé stessa. Gli umani vivono rinchiusi nelle loro case, con le risorse che vengono raccolte in modo automatizzato e rispetto dell'ambiente, tanto che la Terra è in una fase di eco-rinascimento completo e l'inquinamento è solo un ricordo del passato. Anche le guerre non esistono più. Tutto questo è dovuto a Babylon, una gigantesca sfera fluttuante capace di ospitare l'intero genere umano nei suoi spazi infiniti, creati con una tecnologia aliena. L'unico modo per entrare in Babylon è tramite un collegamento virtuale che trasferisce le coscienze dei viventi dentro degli androidi avanzatissimi chiamati Shell. Dentro gli Shell gli esseri umani hanno potuto dare sfogo alle loro pulsioni più profonde senza paura di subirne le conseguenze e hanno creato una specie di paradiso distopico in cui regnano decadenza, violenza e dissolutezza. Ma sarà tutto come sembra? Babylon sarà davvero la soluzione di tutte le pene del genere umano? Oppure c'è qualcosa sotto?

In Babylon's Dream si vestiranno i panni di Evangelyn, una ragazza ribelle che odia l'apatia attuale della razza umana e che si è rifiutata di collegarsi a Babylon. Quando però una serie di sfortunati eventi la costringono a entrare nel sistema, Evangelyn decide di trovare un modo per scappare, scoprendo sulla sua strada tutti i segreti di quel luogo misterioso.

In fondo alla notizia trovate il teaser trailer, mentre qui di seguito il link alla campagna Kickstarter di Babylon's Dream.