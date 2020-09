The Medium: un nuovo video mostra Troy Backer e il suo terrificante doppiaggio

Bloober Team ha recentemente pubblicato un nuovo video nel quale si vede il bravissimo Troy Baker alle prese con il doppiaggio di The Medium, il gioco in arrivo su PC e Xbox Series X. Una sessione terrificante, sia per la bravura dell'attore che ha prestato la voce a personaggi quali Joel di The Last of Us o al Joker di Batman: Arkham Origins, sia per il soggetot interpretato.

Si tratta di The Maw, una terrificante creatura che abita la dimensione spiritica e che sarà il principale avversario nel gioco. Una creatura inquietante che, sarà ancora più terrificante grazie all'interpretazione dell'attore nato a Dallas.

Nella nostra anteprima di The Medium diciamo che la sua meccaniche di base, "la realtà dualistica, potrebbe rivelarsi la carta vincente per l'evoluzione di Bloober Team nei confronti dell'horror, nonché per raccogliere il lascito di Silent Hill senza per questo volerlo sostituire. Ci sono elementi che concorrono a rendere il gameplay più ragionato rispetto ai progetti sviluppati finora, oltre all'impossibilità per Marianne di essere in pieno controllo del proprio dono, abbastanza per prendere davvero le distanze dalla serie Konami e costruirsi una propria identità."

Il gioco arriverà su PC e Xbox Series X al termine del 2020, molto probabilmente in corrispondenza con l'uscita della console di nuova generazione di Microsoft. Cosa ne pensate del gioco?