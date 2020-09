Super Mario 3D All-Stars: un video compara le versioni Switch e Wii di Mario Galaxy

Un nuovo video compara la versioni per Nintendo Switch di Super Mario Galaxy contenuta all'interno della Super Mario 3D All-Stars con l'originale uscito per Nintendo Wii il 1 novembre del 2007. Il video serve a mostrare le similitudini e le differenze con classico di Nintendo EAD.

Per esempio sapevate che per Mario Galaxy non sono necessari Joy-Con e sensori di movimento? A livello grafico, invece, si nota una notevole fedeltà tra le due versioni dell'avventura tra le stelle di Super Mario. Esattamente come è successo con la comparativa di Super Mario 64, anche in questo caso i miglioramenti sono legati esclusivamente alla risoluzione maggiore consentita da Nintendo Switch.

Per il resto il gioco, così come Super Mario 64 e Super Mario Sunshine sarà assolutamente identico all'originale. Nella nostra anteprima di Super Mario 3D All-Stars mettiamo in luce tutte le novità contenutistiche che dobbiamo aspettarci da questa collezione.

Cosa ne pensate? Vi aspettavate qualcosa di più o credete che lo stile di Nintendo sia ancora bellissimo a dispetto dei tanti anni passati?