Super Mario 3D All-Stars e Super Mario 3D World sono i giochi più venduti su Amazon

Super Mario 3D All-Stars e Super Mario 3D World + Bowser's Fury sono al momento i giochi più venduti su Amazon, segno che Nintendo ha decisamente fatto centro annunciandoli qualche giorno fa.

Super Mario 3D All-Stars porterà su Nintendo Switch Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, con una raccolta strepitosa che nessuno dovrebbe perdersi, specie chi non ha provato questi tre giochi.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in arrivo a febbraio 2021, proporrà invece un'entusiasmante remaster arricchita dell'eccellente episodio uscito su Wii U nel 2013.

Come detto, entrambi i titoli hanno fatto furore su Amazon, scalando la classifica dei giochi più venduti, ma non è tutto: l'effetto Mario ha portato alla ribalta di altri episodi del franchise, in un vero e proprio revival per l'idraulico baffuto.

Era francamente difficile aspettarsi una reazione del genere per delle riedizioni, ma come ormai abbiamo compreso le vie di Nintendo sono infinite.

Not only is Super Mario 3D All Stars #1 on every Amazon Store, Super Mario 3D World+Bowser's Fury is #2 AND Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, MK 8 Deluxe, Mario Maker 2 and Mario+Rabbids, Super Mario Party are all charting again.

The Mario Direct Effect at work.