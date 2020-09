TikTok Benadryl Challenge, 15enne morta negli USA: come funziona la sfida folle

Di tanto in tanto (per fortuna non a cadenza giornaliera) cominciano sui social network delle sfide folli e assurde. Competizioni senza senso tra persone che non si sono mai viste in vita loro, che partono come catene di sant'Antonio e spesso finiscono in tragedia. Sta accedendo di nuovo su TikTok: si chiama Benadryl Challenge.

La nuova sfida di TikTok si chiama appunto Benadryl Challenge, e forse dal nome potreste già aver intuito in cosa consiste: bisogna imbottirsi di antistaminico, filmarsi e poi postare l'effetto sui social (TikTok in questo caso) con un breve video. Di lì si attende la risposta degli altri interessati alla sfida, o comunque si riscuotono quelli che per i partecipanti sono considerati "consensi".

Fino a che, ovviamente, non ci scappa il morto: dose eccessive di qualsiasi farmaco risultano facilmente letali. E una morta c'è già, purtroppo: Chloe Phillips, 15enne degli Stati Uniti. La sua storia ha sconvolto la famiglia e le testate straniere negli ultimi giorni. La zia di Chloe ha lanciato un messaggio sui social network, TikTok compreso "Vi prego, non lasciate che i ragazzi lo facciano. Non voglio che altre famiglie vivano ciò che noi stiamo vivendo". I messaggi sono poi stati cancellati, anche se non è chiaro il motivo.

Ci sembra opportuno chiudere questo articolo con un piccolo avviso, che può sembrare ovvio: ben vengano le cose ovvie, quando sono necessarie. Ai ragazzi suggeriamo di stare alla larga da sciocchezze di questo tipo: vi sono altri modi per farsi notare, del tutto innocui, e per scemenze come quella che vi abbiamo riportato la gente muore facilmente. Agli adulti invece suggeriamo di prestare attenzione ai propri figli, e alle loro azioni sui social network: forse così molte tragedie potranno essere evitate.

TikTok nel frattempo (ma per altri motivi) è stata bannata dagli Stati Uniti: se non si farà avanti un acquirente americano, dovrà andarsene entro novembre 2020.