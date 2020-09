Halo Infinite: Master Chief scende in pedana per aiutare i Seattle Mariners

A causa del rinvio di Halo Infinite, Master Chief e gli Spartan hanno un po' di tempo da dedicare ad attività alternative al salvare l'universo. Come per esempio aiutare il CEO di Microsoft Satya Nadella a tirare la prima pallina della stagione MLB dei Seattle Mariners.

Il breve spot commerciale è stato condiviso dai social della squadra di baseball di Seattle. Inizialmente si vedono il CEO di Microsoft Satya Nadella che si rilassa in giardino con Dave Valle, veterano e analista della MLB. Il miglior modo per distendere i nervi dopo aver speso 7,5 miliardi di dollari per acquisire Bethesda e giochi quali The Elder Scrolls, Doom e Fallout.

Evidentemente, però, la tensione è ancora tanta e il primo tiro esce un po' moscio. Per questo motivo Nadella chiede aiuto ad un paio di amici, ovvero Master Chief e gli Spartan, che infondono la loro energia alla pallina.

Uno spot innocuo, un po' trash, che sembra essere uscito di peso dal film Major League. Che avrebbe sicuramente avuto maggior effetto se Master Chief fosse arrivato nei negozi con la sua nuova avventura, posticipata al 2021 per problemi legati allo sviluppo.

Certo è che con l'acquisizione di Bethesda i fan di Xbox non hanno più di che lamentarsi. Cosa ne pensate? Siete per caso fan di baseball?

It was so much fun to throw the virtual first pitch at the Mariners game today, with the help of @DaveValleMLB, @Halo, and some of my Spartan friends. Go #Mariners! https://t.co/xoQwEkCP19