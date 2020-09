The Last of Us Day: tema gratuito su PS4, oggetti da collezione e altro per celebrare il gioco Naughty Dog

Il The Last of Us Day 2020 si celebrerà domani, 26 settembre 2020, evento ormai a cadenza annuale festeggiato da Naughty Dog e dalla community della serie, pertanto non possono mancare anche in questo caso oggetti da collezione, regali, bonus e varie iniziative celebrative.





Abbiamo riferito che Naughty Dog non celebrerà più l'Outbreak Day dopo il Covid-19, ma in verità questo ha semplicemente cambiato nome: visto che far corrispondere una celebrazione a una pandemia di virus sterminatore non risulta proprio di grande gusto in questo periodo storico, il team di sviluppo ha deciso di chiamare la celebrazione The Last of Us Day e cambiare alquanto il focus del festeggiamento, ma per il resto l'iniziativa resta la stessa di sempre, ovvero ricordare The Last of Us e The Last of Us 2 con gadget e varie offerte.

Tra queste, è in arrivo la colonna sonora originale in due LP su vinile, oltre a poster in edizione limitata: l'OST originale da parte di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle verrà dunque pubblicata nuovamente in una speciale edizione limitata su dischi in vinile da parte di Mondo, oltre a due poster serigrafati.

Le copertine degli album sono state disegnate dall'illustratrice Tula Lotay e il tutto verrà messo a disposizione in preorder da domani alle ore 18:00 fino a esaurimento scorte, direttamente su MondoShop.com.

The Last of Us Board Game, come dice il nome, è invece il gioco da tavolo dedicato alla serie, creato in collaborazione con il team di CMON, già autori della medesima operazione fatta anche su Bloodborne e God of War. In attesa di ulteriori dettagli, anche questo verrà messo a disposizione in preorder nelle prossime ore direttamente sul sito di CMON, dunque tenetelo d'occhio.

Tra le altre iniziative, c'è anche l'interessante guida su come costruire il cosplay perfetto sul personaggio di Abby, scaricabile in PDF dal sito ufficiale di TheLastofUs.com, seguendo la medesima iniziativa che era stata fatta tempo fa con il costume di Ellie.

Delle statue di Joel ed Ellie abbiamo già parlato in una news a parte: anche queste fanno parte delle varie iniziative previste per il The Last of Us Day 2020, con il set tratto dal primo capitolo da parte di Masato Ohata e quella di Ellie da The Last of Us 2 creata da Gaming Heads.





In queste ore è possibile scaricare gratis un nuovo tema di The Last of Us 2 per PS4: il tema dinamico presenta l'iconica scena della barca spiaggiata con le onde che si muovono e può essere scaricato ora da PlayStation Store fino a lunedì 28 settembre alle ore 23:59.

Infine, c'è altro merchandising su The Last of Us attraverso PlayStation Gear Store, tra cui il Joel Funko Pop! (fino ad esaurimento scorte) e una t-shirt e una tazza nuove di zecca disponibili domani. Ci sarà anche un numero limitato di chitarre The Last of Us Part II Taylor 314ce e GS Mini in edizione speciale per The Last of Us Day, per un solo giorno.